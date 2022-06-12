​В Алматы в результате конфликта из-за перекрытия дороги на улице Гагарина скончался водитель

11 июня жители пятиэтажного дома на пересечении улиц Гагарина – Короленко перекрыли дорогу по улице Гагарина, добиваясь решения проблемы застройки придомовой территории. Во время протеста между водителем и одним из митингующих произошел конфликт, по неосторожности повлекший смерть водителя, рассказала корреспонденту Власти одна из участниц митинга.

Активистка Салтанат Ташимова, представлявшая интересы жителей пятиэтажки, но отсутствовавшая на митинге 11 июня, рассказала Власти, что с прошлого года они добиваются решения проблемы застройки придомовой территории. Жители пятиэтажки настаивают, что застройщик возведенного неподалеку ЖК «Terra» нарушил правила строительства, согласно которым дома жилого комплекса должны были строиться в 30 метрах от пятиэтажного дома. По словам одной из жительниц пятиэтажки, на карте проекта строительства ЖК их дом вовсе отсутствовал. В результате разбитая рядом с ЖК парковочная зона стала примыкать к подъезду пятиэтажного дома. Из-за неправильной застройки, по словам жительницы пятиэтажки, год назад был сбит пожилой мужчина, который 4 месяца пролежал в больнице и скончался.

«В один из дней жители пятиэтажки попытались захватить парковочную территорию, что спровоцировало серьезный конфликт с жильцами ЖК. Чтобы разрешить ситуацию, стороны пытались добиться встречи с акимами Бостандыкского района и города, но на их просьбы никто не откликался», − подчеркнула Ташимова.

В день перекрытия дороги жители пятиэтажки ждали обещанной им встречи с сотрудником управления архитектуры и градостроительства акимата Алматы. Он обещал озвучить конкретное решение по тому, как будут распределены парковочные места. Однако, замечает Ташимова, никакого решения озвучено не было. Жители попросили его организовать встречу с акимом Бостандыкского района или города, но получили отказ. После этого они решили перекрыть дорогу на улице Гагарина в знак протеста.

«Один из водителей попытался совершить наезд на мужчину 75 лет. Старик разозлился, упал на капот или ударил по капоту, после чего водитель вышел из машины и ударил старика. Я не увидела сам момент потасовки, мне рассказали, что водителя ударил один из наших жителей, вставший на защиту старика. Те протестующие, которые видели момент удара, говорят, что водителя не били, его просто толкнули и он неудачно упал», − рассказала Власти одна из жительниц пятиэтажки.

В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что «один из участников несанкцинированной акции - гражданин М., 1980 года рождения, в ходе конфликта нанес телесные повреждения водителю одной из автомашин, движение которых они перекрыли, гражданину К., 1974 года рождения. Пострадавший впоследствии скончался. Действия [протестовавшего] квалифицированы по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса − «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть».