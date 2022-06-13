Сенаторы США договорились об ужесточении правил продажи огнестрельного оружия

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий США заявила в воскресенье, что они достигли соглашения по основам законодательства об ужесточении правил продажи огнестрельного оружия, что может стать первым значительным новым законом США об оружии за последние десятилетия, сообщает Reuters .

В частности, предлагается увеличить ресурсы штатам для применения мер, направленных на то, чтобы оружие не попало в руки людей, определенных судом как опасных; проверять сведения о судимости и психическом здоровье покупателей оружия в возрасте до 21 года; проверять лиц, осужденных за преступления, связанные с домашним насилием, и получивших запретительные судебные приказы.

Кроме этого, сенаторы предложили расширить модели общественных центров поведенческого здоровья и инвестировать в расширение доступа к программам в области психического и поведенческого здоровья для молодежи и семей, находящихся в кризисной ситуации. Также предлагается инвестировать в расширение услуг по охране психического здоровья и создание мер безопасности в школах.

Вместе с тем пакет мер не включает положение о повышении возраста для покупки полуавтоматической винтовки до 21 года по всей стране. В настоящее время минимальный возраст для покупки составляет 18 лет. Федеральный закон уже запрещает лицам моложе 21 года покупать пистолет на законных основаниях.

Также не включены предложения о расширении федеральных проверок биографических данных для покупки оружия, и это оставляет лазейку в федеральном законе, которая позволяет многим продажам через интернет и на выставках оружия оставаться бесконтрольными.

Помимо этого, в предлагаемом пакете не упоминается об изменении или отмене федерального закона об ответственности, который защищает производителей оружия от судебного преследования за насилие, совершаемое людьми при помощи оружия.

Как отмечает DW, все эти предложения представляют собой минимальный компромисс по вопросам ограничения свободной продажи оружия, достигнутый представителями двух партий. В целом же республиканцы по-прежнему выступают против жесткого регулирования этой сферы. А так как инициативу поддержали не менее 10 сенаторов-республиканцев, подготовленный на ее основе законопроект может получить необходимые голоса в сенате США.

Президент США Джо Байден приветствовал инициативу сенаторов и призвал их как можно быстрее принять соответствующий закон. При этом он выступает за более жесткие ограничения, включая запрет на продажу штурмовых винтовок, которые использовались в Техасе и Нью-Йорке, увеличить возраст, с которого их можно приобретать, и позволить привлекать производителей оружия к ответственности за преступления, совершенные с использованием их продукции.

Ранее палата представителей, контролируемая демократами, приняла пакет предложений, включающий повышение возраста покупки большинства полуавтоматических винтовок с 18 до 21 года, однако демократы не смогут добиться одобрения в сенате, где большинство республиканцев, считающих ограничение на оружие нарушением права на ношение оружия, закрепленного во Второй поправке к Конституции США.

Между тем в выходные десятки тысяч человек вышли на митинги в США, требуя ужесточить продажу огнестрельного оружия. Только в Вашингтоне на Национальной аллее собралось 40 тыс. человек.

24 мая в Увальде, штат Техас, в результате стрельбы были убиты 19 детей и 2 учителя. Это произошло через 10 дней после того, как в результате нападения в продуктовом магазине Буффало в штате Нью-Йорк погибли 10 человек.