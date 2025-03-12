США возобновили военную помощь Украине

После переговоров в Саудовской Аравии США возобновили военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Украина, в свою очередь, приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, сообщает Reuters . Это предложение теперь будет передано России.

«Мы надеемся, что русские ответят “да” как можно скорее, и мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры», - заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам после более чем восьмичасовых переговоров в Джидде.

Президент Украины Владимир Зеленский, находившийся в Саудовской Аравии, но не принимавший участия в переговорах, заявил, что прекращение огня является «позитивным предложением», которое охватывает линию фронта в конфликте, а не только боевые действия в воздухе и на море. И оно вступит в силу, как только на него согласится Россия.

«За эти 30 дней “тишины” у нас будет время подготовить с нашими партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежного мира и долгосрочной безопасности», - отметил Зеленский.

Во вторник вечером украинские официальные лица заявили, что военная помощь США и обмен разведданными возобновились.

На встрече США и Украины в Джидде обсуждались также варианты гарантий безопасности – это одна из ключевых целей Киева. Ранее некоторые европейские страны выразили готовность рассмотреть отправку миротворцев, и в совместном с США заявлении Украина подтвердила, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.

После провальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля США на прошлой неделе приостановили военную помощь Украине и обмен разведданными с Украиной, чтобы усилить давление на президента Владимира Зеленского и заставить его сотрудничать с Дональдом Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.