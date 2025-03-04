Трамп приказал приостановить поставки военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить поставки военной помощи Украине, сообщил CNN представитель Белого дома. Это останется в силе до тех пор, пока Трамп не убедится, что руководство Украины демонстрирует стремление к миру.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», - заявил представитель Белого дома.

Пауза будет распространяться на всю военную технику, которая еще не находится на территории Украины.

Этот шаг Трампа является прямым ответом на «плохое», по его мнению, поведение Зеленского на прошлой неделе.

Украина, вероятно, сможет поддерживать свой текущий темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета, прежде чем пауза США начнет иметь серьезный эффект. И даже если европейские страны смогут заменить американские поставки артиллерии, подкрепленные собственной растущей оборонной промышленностью Украины, самое современное оружие, используемое Киевом, поступает из США.

Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, отмечает, что у администрации Трампа есть и другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или полностью отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских сил.

Белый дом принял решение приостановить военную помощь Украине, поскольку чиновники ждут от Зеленского публичных извинений, прежде чем двигаться вперед с соглашением по редкоземельным минералам или обсуждением продолжения иностранной помощи. Решение о приостановке военной помощи было принято поздно вечером в понедельник и является «стратегией давления на Украину».

С начала войны администрация Байдена объявила о 74 отдельных пакетах военной помощи, взятых напрямую из запасов США, что позволило критически важным боеприпасам быстро поступить на Украину. Самый большой из этих пакетов составил почти $3 млрд.

В понедельник издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских запасов.

В минувшую пятницу президенты Украины и США поговорили на повышенных тонах в Белом доме и не заключили соглашение об использовании украинских природных ресурсов, ради подписания которого Владимир Зеленский посещал Вашингтон. Трамп в своем заявлении после переговоров указал, что, по его мнению, президент Украины «не готов к миру» и может вернуться, когда это изменится.