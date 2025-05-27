Союзники Украины снимают ограничения на дальность применения поставляемого вооружения

«Больше не существует ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляется в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным объектам в России», - цитирует Мерца Русская служба ВВС.

Издание DW пишет, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил решение снять ограничения на дальность поставляемого Украине оружия со стороны Германии, Франции и Великобритании с нежеланием России конструктивно участвовать в переговорах о перемирии: «У российского президента было много призывов и возможностей сесть за стол переговоров, и он отказался от них. Мы всегда четко предупреждали, что такое поведение не останется без последствий».

Он также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против российского агрессора и будет принимать решение относительно санкций против России, в частности этот вопрос планируется обсудить во время встречи с госсекретарем США.

В среду в Германию приедет президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что Мерц обсудит с ним дальнейшие переговоры между Киевом и Москвой, новый пакет санкций ЕС против России и дальнейшую военную поддержку Украины.

Мерц ранее неоднократно призывал увеличить военную помощь Украине, в том числе предоставить ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поставку которых блокировало правительство Олафа Шольца. Дальность ракет Taurus составляет до 500 км, в зону их поражения попадает большая часть регионов европейской территории России, в том числе Москва.

Великобритания уже поставляет Украине крылатые ракеты Storm Shadow, а Франция – собственную разновидность таких ракет SCALP. США поставляют Украине баллистические тактические ракеты ATACMS.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция разрешили Украине использовать поставляемое вооружение для ударов по территории по России, но официально это не подтверждалось. В ноябре прошлого года, в конце своего президентского срока, Джо Байден разрешил Украине наносить удары ATACMS по целям в России.