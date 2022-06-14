Google, Facebook и Twitter обяжут бороться с дипфейками

Подразделение Alphabet Inc Google, Facebook Inc, Twitter Inc и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и фейковым аккаунтам на своих платформах, в противном случае им грозят крупные штрафы. Как сообщает Reuters , Европейский союз разработал новый свод правил по дезинформации, который, как ожидается, Европейская комиссия опубликует в четверг.

Как отмечается агентство, введенный в 2018 году добровольный кодекс теперь станет схемой совместного регулирования, при этом ответственность будет разделена между регулирующими органами и сторонами, подписавшими кодекс. В обновленном кодексе указаны примеры манипулятивного поведения, такие как дипфейки (гиперреалистичные подделки, созданные с помощью компьютерных технологий) и поддельные учетные записи, с которыми подписавшимся придется бороться.

«Соответствующие подписавшие стороны примут, укрепят и реализуют четкую политику в отношении недопустимого манипулятивного поведения и практики в отношении своих услуг на основе последних данных о поведении и тактике, методах и процедурах (TTP), используемых злоумышленниками», - говорится в документе.

Кодекс также будет связан с новыми жесткими правилами ЕС, известными как закон о цифровых услугах (DSA), в котором есть раздел о борьбе с дезинформацией. Компании, которые подпишут кодекс, должны будут в течение шести месяцев реализовать свои меры по борьбе с дезинформацией, по борьбе с рекламой, содержащей дезинформацию, и обеспечить большую прозрачность политической рекламы. Компании, которые не выполнят свои обязательства, могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их глобального оборота.