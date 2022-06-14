В противном случае им грозят крупные штрафы
  • 485
Google, Facebook и Twitter обяжут бороться с дипфейками
фото Reuters

Подразделение Alphabet Inc Google, Facebook Inc, Twitter Inc и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и фейковым аккаунтам на своих платформах, в противном случае им грозят крупные штрафы. Как сообщает Reuters, Европейский союз разработал новый свод правил по дезинформации, который, как ожидается, Европейская комиссия опубликует в четверг.

Как отмечается агентство, введенный в 2018 году добровольный кодекс теперь станет схемой совместного регулирования, при этом ответственность будет разделена между регулирующими органами и сторонами, подписавшими кодекс. В обновленном кодексе указаны примеры манипулятивного поведения, такие как дипфейки (гиперреалистичные подделки, созданные с помощью компьютерных технологий) и поддельные учетные записи, с которыми подписавшимся придется бороться.

«Соответствующие подписавшие стороны примут, укрепят и реализуют четкую политику в отношении недопустимого манипулятивного поведения и практики в отношении своих услуг на основе последних данных о поведении и тактике, методах и процедурах (TTP), используемых злоумышленниками», - говорится в документе.

Кодекс также будет связан с новыми жесткими правилами ЕС, известными как закон о цифровых услугах (DSA), в котором есть раздел о борьбе с дезинформацией. Компании, которые подпишут кодекс, должны будут в течение шести месяцев реализовать свои меры по борьбе с дезинформацией, по борьбе с рекламой, содержащей дезинформацию, и обеспечить большую прозрачность политической рекламы. Компании, которые не выполнят свои обязательства, могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их глобального оборота.

Свежее из этой рубрики
Золотовалютные резервы Казахстана с начала года снизились на $1,6 млрд – Нацбанк
Новости
Фармпроизводство Казахстана покрывает только четверть от необходимой потребности – Минздрав
Новости
Казахстан готов принять около 200 индийских студентов, обучающихся в медуниверситетах Украины
Просматриваемые
Новости
Казахстан отменяет требование о предоставлении ПЦР-теста или паспорта вакцинации при пересечении границы
Новости
Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана
Новости
Новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев
Новости
​В Алматы в результате конфликта из-за перекрытия дороги на улице Гагарина скончался водитель
Новости
Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстан»
Новости
В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане