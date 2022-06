Google, Facebook и Twitter обяжут бороться с дипфейками

Подразделение Alphabet Inc Google, Facebook Inc, Twitter Inc и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и фейковым аккаунтам на своих платформах, в противном случае им грозят крупные штрафы. Как сообщает Reuters, Европейский союз разработал новый свод правил по дезинформации, который, как ожидается, Европейская комиссия опубликует в четверг.