Из-за боевых действий они не смогли продолжить обучение
Казахстан готов принять около 200 индийских студентов, обучающихся в медуниверситетах Украины
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Из-за войны в Украине более 20 тыс. студентов из Индии не смогли продолжить обучение в университетах этой страны. Казахстан готов оказать помощь и принять на медицинские факультеты около 200 человек, сообщила во вторник журналистам в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Официально к нам обратилось правительство Индии. Вчера посетила нашу страну министр иностранных дел Индии. Был озвучен вопрос, что более 20 тыс. индийских студентов в Украине остались без образования, и просили помощи у нас. В принципе, наши медицинские университеты готовы помочь, принять около 200 медицинских студентов», - рассказала Гиният.

По ее словам, Казахстан по возможности будет предоставлять им общежитие. В целом же, по данным главы Минздрава, в медицинских вузах страны обучается около 20% иностранных граждан.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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