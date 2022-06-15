Два депутата мажилиса досрочно покинули свои посты

Один назначен министром, второй – акимом области
Тамара Вааль, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутатов Саясата Нурбека и Берика Абдыгалиева. Ранее указами президента первый был назначен министром науки и высшего образования, а второй – акимом Улытауской области.
Свежее из этой рубрики
Токаев полагает, что соглашения о разделе продукции, заключенные между Казахстаном и иностранными компаниями в 90-х годах, требуют корректировки
Просматриваемые