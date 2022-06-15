Один назначен министром, второй – акимом области
Два депутата мажилиса досрочно покинули свои посты
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутатов Саясата Нурбека и Берика Абдыгалиева. Ранее указами президента первый был назначен министром науки и высшего образования, а второй – акимом Улытауской области.

«Указом президента РК от 11 июня 2022 года за № 919 депутат мажилиса парламента Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования. В этой связи Центральная избирательная комиссия на ваше рассмотрение вносит представление в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3,8 Конституционного закона “О парламенте и статусе статусе его депутатов” для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Саясата Нурбека», - зачитал представление член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

Аналогичное представление он зачитал для Берика Абдыгалиева, назначенного ранее акимом новой Улытауской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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