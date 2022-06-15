Равнозначность бумажных и электронных документов законодательно закрепил мажилис

В скором времени гражданам Казахстана не нужно будет носить с собой бумажные документы, а госорганы не смогут их требовать, так как в стране закрепят цифровые документы наравне с бумажными. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.

Депутатами предложен ряд норм, облегчающих доступ населения к получению государственных услуг. Например, вносится обязательство государственных органов и квазигопредприятий адаптировать ресурсы для слабовидящих и слабослышащих граждан. Закрепляется равнозначность электронных и бумажных документов.

«После принятия закона у нас больше не смогут требовать оригиналы документов, документы с синими печатями в дополнение к цифровым аналогам. Вводится принцип экстерриториальности выдачи документов. Их можно будет получить в любом ЦОНе», - сообщила депутат Екатерина Смышляева.

Соотечественникам, вернувшимся на родину, законопроект дает возможность восстановить все акты гражданского состояния, а не только свидетельство о рождении, и получить доступ к электронным сервисам.

Кроме того, наряду с расширением цифровых сервисов для граждан, депутатами также предложено усиление защиты личной информации: усилены требования к безопасному управлению персональными данными и пересмотрены критерии безопасности для государственных объектов информатизации.

В числе нововведений Смышляева также назвала нормы, направленные на повышение качества связи в сельских населенных пунктах.

«Законопроектом предусмотрены материальные нормы к инициированным ранее изменениям в административный кодекс в части усиления ответственности операторов сотовой связи за качество услуг. Очень важна также инициатива депутатов, поддержанная всеми заинтересованными госорганами, касательно воздушной прокладки оптико-волоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. Мы все знаем, что электрическая сеть очень развита и заходит даже в отдаленные сельские населенные пункты. Воздушный путь дешевле и быстрее. С принятием этой нормы есть надежда, что наши отдаленные села получат доступ к интернету. Предусмотрен порядок визуализации информации о покрытии регионов Казахстана сотовой связью и интернетом. Такая карта будет доступна каждому жителю страны», - подчеркнула она.

Вместе с тем депутатами внесены нормы, поддерживающие участие отечественных IT-компаний в разработке программного обеспечения единой платформы электронного правительства.