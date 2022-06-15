Токаев ждет с визитом в Казахстан глав Вьетнама и Португалии

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана послами Вьетнама, Португалии, Армении, Чили, Новой Зеландии, сообщает пресс-служба президента. Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении обязательств в нашей стране.

Обращаясь к послу Вьетнама, Токаев отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.

«Казахстан заинтересован в расширении политического диалога и торгово-инвестиционных связей с Вьетнамом. Ожидаю, что государственный визит президента Вьетнама в Казахстан позволит выработать долгосрочную всеобъемлющую дорожную карту двустороннего партнерства. Рассчитываем, что этот визит будет совмещен с его участием в предстоящем саммите СВМДА в казахстанской столице», – сообщил глава государства.

Также он ждет с визитом президента Португалии. Токаев отметил, что рассматривает эту страну в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе.

«Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан», – полагает он.

Казахстан также придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией – одной из ключевых партнеров нашей страны на пространстве СНГ. Глава государства надеется, что «устойчивый мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят многоплановое двустороннее и многостороннее партнерство».

Токаев удовлетворен состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили и видит перспективы их вывода на новый уровень. А говоря о двусторонних отношениях с Новой Зеландией, он отметил, что «Казахстан заинтересован в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости».