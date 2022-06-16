Зарегистрировано 7 новых фактов
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Число отравившихся в столичном заведении достигло почти сотни
фото Жанары Каримовой

Количество отравившихся в одном из столичных объектов общепита достигло 98 человек, сообщает «Казинформ» .

«По состоянию на 9 часов 16 июня зарегистрировано 7 новых фактов. Итого 98 случаев», - сообщили в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, информация о регистрации пищевых отравлений поступила в департамент 9 и 10 июня, сообщалось о 64 отравившихся, из них 52 были госпитализированы. По данному факту управлением полиции района Байконыр начато досудебное расследование по статье 304 УК РК.

10 июня была начата внеплановая проверка объекта общественного питания, в ходе которой выявили ряд нарушений: несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической, весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки), не соблюдается поточность технологических процессов, требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря, при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдаются принцип товарного соседства, не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний и другие.

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