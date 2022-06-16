Основные законы по изменениям в Конституцию должны быть приняты до конца года – Токаев

Для внесения изменений в Конституцию необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов и основные должны быть приняты до конца года. Об этом в четверг в ходе первого заседания Национального курултая заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Конституционные изменения будут применяться поэтапно. Нам еще предстоит много работать, чтобы новая Конституция вступила в силу. Нам необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что в Казахстане изменят законы о выборах, политических партиях и ряд других, что необходимо «для успешной модернизации страны».

«На принятие законов могут уйти месяцы или даже полгода. Однако затягивать реформу и расширять ее невозможно. Люди хотят реальных перемен прямо сейчас», - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание парламента, что они должны продолжать составлять очередные законопроекты, и в начале осенней сессии также сразу приниматься за работу.

«Основные законы должны быть приняты до конца года. Только тогда мы сможем продолжить комплексную модернизацию высокими темпами», - резюмировал президент.