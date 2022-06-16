Казахстан будет придерживаться принципа «разные взгляды – одна нация», заверил президент

Президент Касым-Жомарт Токаев обещает построить в Казахстане сильное гражданское общество с сильными традициями демократии. А страна будет жить по принципу «разные взгляды – одна нация», заявил он в четверг в ходе первого заседания Национального курултая.

«Мы построим сильное гражданское общество с сильными традициями демократии. Это наше стратегическое направление. Мы должны придерживаться этого направления. За последние три года мы добились определенных результатов в этой области. У нас налажен содержательный диалог между властью и народом. Хочу отметить, что значительный вклад в это внес Национальный совет общественного доверия. Таким образом, был представлен ряд передовых идей», - заявил Токаев.

Он напомнил, что в Казахстане принят демократический закон о митингах, в партийном списке предусмотрена 30-процентная квота для женщин и молодежи, активизировалась работа общественных советов. Он заверил, что позитивные инициативы «обязательно будут продолжены в рамках программы политической модернизации».

«Мы должны придерживаться принципа “разные взгляды – одна нация”. Если мы сможем слушать и уважать мнения друг друга, мы будем двигаться вперед», - сказал президент.

При этом, подчеркнул он, нельзя допустить ослабления государства во имя демократических реформ.

«Закон и порядок — единственная гарантия внутренней стабильности. Без него невозможно развитие общества. Поэтому этот принцип должен быть нашим основным направлением», - подчеркнул глава государства.

В целом, по его словам, следует уважать законопослушных людей, которые много работают. А власти в центре и на местах «должны одинаково относиться к нуждам всех граждан».

«Не следует игнорировать и простых людей, верящих в помощь “государства, которое прислушивается к голосу народа” и подчиняется закону», - резюмировал Токаев.