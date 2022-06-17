Он отметил, что если будут предлагаться «очень интересные совместные проекты», то «хорошо поработаем»
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Токаев пригласил в Казахстан руководство башкирских компаний
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Они обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между странами в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщается на сайте Акорды.

По словам Токаева, Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана с Российской Федерацией. И «мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном».

«Поэтому приглашаю ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю хорошо поработаем», - отметил президент.

Глава государства полагает, что есть большой потенциал расширения взаимодействия по различным направлениям, и заверил, что Казахстан нацелен на полноценную его реализацию.

В свою очередь Радий Хабиров отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном: «Башкортостан выражает сильное намерение продолжать работать с бизнесом Казахстана. Для нас это очень важно. Мы все это время не сидели сложа руки. Во время моего визита в Казахстан заключен ряд соглашений и договоренностей, которые были реализованы. Прежде всего мы создавали инфраструктуру взаимоотношений».

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