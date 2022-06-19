Токаев провел переговоры с президентом Ирана в узком формате

В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Тегеран и принял участие в переговорах с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, которые проводились в узком формате. Стороны подчеркнули важность наращивания деловых связей и торгового оборота между странами, сообщает пресс-служба Акорды.

«Этот визит имеет важное значение. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. <...> Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран – наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер», − цитирует Токаева пресс-служба.

По словам президента Казахстана, сегодня между странами действуют межправительственные, парламентские и деловые советы, расширяется торгово-экономическое сотрудничество. «В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель – не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества», – заявил Токаев.

Глава государства также анонсировал введение 14-дневного безвизового режима для граждан Ирана в целях расширения контактов среди представителей деловых кругов и привлечения туристов.

«Наша с вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать вас в Тегеране. Уверен, что ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях», – сказал в свою очередь Раиси.

Позднее, во время расширенного формата переговоров с участием делегаций двух стран, был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве: в области торговли между Казахстаном и Ираном; между институтами внешнеполитических исследований министерств иностранных дел Казахстана и Ирана; между министерством торговли и интеграции Казахстана и министерством промышленности, рудников и торговли Ирана; между министерствами сельского хозяйства двух стран, в том числе по поводу торговли сельхозпродукцией и ее транзите; между АО «Агентством «Хабар» и гостелекомпанией Ирана; между НК «КазМунайГаз» и Национальной нефтяной компанией Ирана; между НК «Казахстан Темир Жолы» и Железными дорогами Ирана. Кроме того была подписана программа культурного обмена на 2022-2025 годы между министерствами культуры Казахстана и Ирана.

Во время брифинга для представителей СМИ Токаев добавил, что во время встреч обсуждались вопросы в сферах сельского хозяйства, промышленности и транзитных перевозок: «Сегодня мы встретили прибывший сюда контейнерный поезд, который отправился из Казахстана неделю назад. Далее он направится в Турцию. Это очень важное событие, учитывая сложные геополитические условия. <...> Уверен, развитие [всех обсужденных] направлений придадут новый импульс казахско-иранским отношениям, а достигнутые договоренности еще более укрепят сотрудничество между нашими странами».

Раиси выразил солидарность с целями казахстанской стороны: «Мы должны довести взаимный товарооборот до 3 млрд долларов. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. В частности, в сельском хозяйстве, транспортно-транзитной и нефтяной сферах. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров станут прочным фундаментом тесного сотрудничества между нашими странами».