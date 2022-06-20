Вернуться к планированию однолетнего бюджета предлагает счетный комитет

Планирование трехлетнего республиканского бюджета осталось формальностью, поэтому председатель счетного комитета Наталья Годунова считает, что правительству необходимо вернуться к однолетнему бюджету. Об этом она заявила в понедельник на совместном заседании палат парламента в ходе отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

«Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем», - сказала Годунова.

По ее словам, при очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут «вообще выпасть из нового бюджета». Как следствие, появляются незавершенные объекты, не обеспеченные финансированием.

«На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год. При этом необходимо обеспечить преемственность решений и гарантировать бизнесу и инвесторам исполнение уже принятых обязательств», - считает глава счетного комитета.

В качестве аргументов для возвращения к однолетнему планированию она привела непредсказуемость мировой экономической ситуации, которая «не позволяет осуществлять качественное, детальное планирование на среднесрочный период». Кроме того, считает она, однолетний бюджет позволит более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану, а ориентиры на долгосрочный горизонт позволят каждому министерству планировать свою деятельность, исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости.