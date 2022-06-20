Авиарейсы на Алаколь запустят 10 июля

По информации акимата Жетысуской области, работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала завершаются, рейсы на Алаколь запустят 10 июля, передает «Казинформ» .

«Аэропорт сможет принимать самолеты типа “Боинг”. Ожидается, что 10 июля будут запущены авиарейсы. Планируется запустить 8 рейсов и принимать более 500 пассажиров в день», - сообщили в пресс-службе облакимата.

По данным комитета гражданской авиации, на реконструкцию взлетно-посадочной полосы выделено 4,7 млрд тенге. Реконструкция позволит принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями.