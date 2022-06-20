Два руководителя задержаны по факту гибели рабочих на «АрселорМиттал Темиртау»

Два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ, задержаны по факту гибели четверых рабочих в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщили в понедельник в департаменте полиции Карагандинской области.

«С учетом собранных материалов, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц, санкция от 3 до 8 лет лишения свободы – В.) задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ. 19 июня Темиртауским следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в департаменте полиции.

Напомним, 10 июня в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области в результате обрушения свода печи во время ремонта погибли четверо работников, еще один был доставлен в больницу. Уголовное дело расследует департамент полиции Карагандинской области. Также для расследования создана специальная комиссия.