Они находятся под стражей
Два руководителя задержаны по факту гибели рабочих на «АрселорМиттал Темиртау»
ФОТО БОРИСА КОПЫЛОВА

Тамара Вааль, Власть

Два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ, задержаны по факту гибели четверых рабочих в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщили в понедельник в департаменте полиции Карагандинской области.

«С учетом собранных материалов, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц, санкция от 3 до 8 лет лишения свободы – В.) задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ. 19 июня Темиртауским следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в департаменте полиции.

Напомним, 10 июня в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области в результате обрушения свода печи во время ремонта погибли четверо работников, еще один был доставлен в больницу. Уголовное дело расследует департамент полиции Карагандинской области. Также для расследования создана специальная комиссия.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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