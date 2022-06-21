Спустя 8 лет задержан подозреваемый в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай

Задержан подозреваемый в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай. Об этом сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов, передает «Казинформ» .

«По предварительной информации, на территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии Адиндо Нонсо Фортуне “Джонни”, который подозревается в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году», - сообщил Нурмагамбетов, напомнив, что уголовное дело в отношении него было возбуждено МВД Казахстана в 2015 году.

Акжаркын Турлыбай задержали в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг амфетамина. Она уверена, что наркотики ей подбросили. В июне 2015 года суд Китая приговорил казахстанку к пожизненному заключению, в мае 2016 года приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Однако в 2019 году суд вновь приговорил Турлыбай к пожизненному лишению свободы.

Казахстан неоднократно пытался договориться с Китаем об экстрадиции Акжаркын Турлыбай, чтобы она отбывала наказание на родине, но безуспешно.