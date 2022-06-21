Эмира Катара посетит с официальным визитом Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-катарского сотрудничества и подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества, Токаев подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами. Он предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран.

«У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно с вами обсудить. В этом направлении казахстанские компании намерены тесно взаимодействовать с катарским бизнесом», - подчеркнул президент.

Токаев пригласил эмира Катара с официальным визитом в Казахстан, он подтвердил свое намерение совершить визит в ближайшее время.

Шейх заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном, отметив, что они открыты к реализации совместных проектов, особенно в сельском хозяйстве.

«Это направление является приоритетным для нашей страны. Мы в скором времени направим специальную группу для детального обсуждения совместных проектов в сфере АПК», - сказал эмир Катара.

