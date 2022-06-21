В Казахстане разрабатывают единую базу очередности в детские сады, в которой будут объединены данные информационных систем местных исполнительных органов. Об этом сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании.

«Для прозрачности распределения мест в детские сады разрабатывается единая база очередности. На базе лучших детских садов планируется открытие 34 центров компетенции. Для безопасной перевозки 25 тыс. школьников обновляется парк школьных автобусов. Акиматы закупили 515 автобусов. Первые автобусы будут доставлены в Акмолинскую область в течение месяца», - цитирует Бейсембаева агентство «Казинформ».

Вице-министр сообщил, что до конца года охват детей 3-6 лет местами в детских садах составит 99,3%. Всего планируют открыть 322 детских сада вместимостью более 34 тыс. Мест, за первые пять месяцев этого года открылись 130 детских садов на 9,4 тыс. мест.

При этом, отметил Бейсембаев, в частных детских садах будут усилены меры безопасности, их обеспечат квалифицированными кадрами, будут следить за установкой видеонаблюдения, соблюдением требований к мебели, повысят качество госзаказа через ваучерный механизм финансирования. В этом году 15 тыс. воспитателей пройдут курсы по новой модели.