Рейнис Рубенис досрочно покидает пост предправления ForteBank

Совет директоров ForteBank объявил о досрочном уходе с 15 июля Рейниса Рубениса с поста председателя правления, сообщается на сайте банка.

Рейнис возглавил ForteBank 10 января после пяти лет руководства крупнейшим латвийским банком Swedbank Latvia. Уходит он с поста по личным обстоятельствам.

«Геополитический ландшафт сильно поменялся в этом году и усложнил переезд моей семьи в Казахстан. И это стало определяющим в нелегко давшемся мне решении досрочно сложить с себя полномочия председателя правления. Я возвращаюсь в Латвию», - сказал Рубенис, комментируя свое решение.

Исполнять обязанности председателя правления c 15 июля будет Бекжан Пирматов, занимающий должность заместителя председателя правления.

За пять месяцев этого года, по данным пресс-службы, ForteBank продемонстрировал прогрессивный рост ключевых показателей бизнеса: активы банка выросли на 8%, ссудный портфель – на 14.8%, чистая прибыль банка составила 35 млрд тенге.