Новым председателем правления ForteBank стал Рейнис Рубенис

Совет директоров ForteBank утвердил кандидатуру председателя правления, им станет Рейнис Рубенис. Шолпан Нурумбет, которая с августа прошлого года временно исполняла обязанности председателя правления, продолжит работу в качестве заместителя предправления и члена правления, сообщает пресс-служба банка.

Рейнис Рубенис ведет деятельность на финансовых рынках Европы последние 25 лет, и известен как опытный и эффективный управленец, который выводит компании на лидерские позиции. Последние 14 лет Рейнис работал в крупнейшем банке Латвии Swedbank, 5 из которых в должности председателя правления. Также Рейнис был членом совета директоров Nasdaq Латвия и членом совета директоров Латвийского центрального депозитария. Под руководством Рубениса команда Swedbank стала лидером рынка Латвии по размеру активов и количеству клиентов. Он успешно внедрил цифровые финансовые сервисы и сумел построить сильнейший HR бренд страны.

Новый CEO сфокусируется на основных стратегических направлениях – повышении эффективности процессов и увеличении скорости доставки новых сервисов на рынок. Важной основой предстоящих изменений станет эволюция в управлении клиентским опытом, развитие корпоративной культуры европейского института, а также построение партнерских программ с местными и глобальными компаниями.

Комментируя назначение Рейниса на новую должность, мажоритарный акционер ForteBank Булат Утемуратов отметил: «Рейнис обладает внушительной экспертизой и опытом построения лидирующих финансовых институтов на высококонкурентных рынках. В течение своей многолетней карьеры Рейнис доказал, что его сильной стороной является умение выстраивать эффективное взаимодействие с участниками рынка, регуляторами и партнерами. Его опыт и энергия помогут банку создать лучший потребительский опыт для своих клиентов и привести всю команду к успеху».

Рейнис Рубенис также позитивно высказался о новом этапе своей деятельности: «Я рад стать частью ForteBank, и благодарен акционерам за высокое доверие с их стороны. Со своей стороны хочу уверенно сказать, что сделаю все для укрепления успеха банка и благополучия каждого клиента. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем строить ForteBank как европейский банк, которому доверяют и который любят клиенты».