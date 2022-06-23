Правительство Казахстана пересмотрело подходы к привлечению инвестиций, сделав акцент на развитие обрабатывающей промышленности. При этом страна не собирается отказываться от сырьевого сектора, но власти намерены направить силы на создание общесистемных условий для развития базовых отраслей, в том числе на развитие новых переделов, модернизацию основных средств, трансферт технологий, улучшение эффективности и экологичности. В министерстве национальной экономики разработали проект концепции новой инвестиционной политики, которую в четверг в ходе заседания правительства одобрил кабинет министров. Власти вновь обещают создать все условия для инвесторов и частного бизнеса и даже обещают очередную амнистию за возвращение средств в страну.

«Основное видение инвестиционного развития заключается в сбалансированном подходе к привлечению инвестиций с учетом вклада каждой отрасли в развитие экономики. Ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет обрабатывающая промышленность. Здесь акцент ставится на росте производительности труда, наращивании объемов и повышении сложности экспорта, освоении новых производств продукции более высокого передела и поэтапной локализации производств. Государственная поддержка при этом будет оказываться приоритетно для реализации высокотехнологичных капиталоемких проектов, где есть недостаток частного капитала», - рассказал первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Вторым по значимости драйвером, по плану Миннацэкономики, выступит сектор услуг. Здесь фокус сконцентрируют на развитии необходимой инфраструктуры для интеграции в региональной и глобальной цепочке поставок, а также на трансферте технологий и развитии профессиональной компетенции для реализации стратегически важных инвестпроектов.

«Участие государства будет преобладать в проектах в социальной сфере, стратегически важных для стабильности жизнедеятельности общества», - заверил Жаксылыков.

В связи с большой долей в экономике страны, сырьевой сектор также останется значимым направлением притока инвестиций, а также ресурсной базой для развития обрабатывающей промышленности. Однако здесь акценты правительство сделает на создании общесистемных условий для развития базовых отраслей, в том числе на развитии новых переделов, модернизацию основных средств, трансферт технологий, улучшение эффективности и экологичности.

«Господдержка в данном направлении будет предусмотрена только на горизонтальные меры – подведение инженерной инфраструктуры, право недропользования, государственные гарантии», - подчеркнул первый вице-министр.

Проект концепции включает в себя 45 мероприятий, структурированных по трем направлениям. В частности, власти обещают продолжить развитие инвестиционной экосистемы, которая фокусируется на формировании прозрачной и предсказуемой инвестполитике. Заниматься содействием росту инвестактивности частного сектора, что предусматривает создание стабильных и не обременительных условий для улучшения доступа к рынкам становления компаний. В рамках третьего направления – раскрытие инвестиционного потенциала экономики – предусмотрено упрощение процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников, а также «проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны».

В целом концепция рассчитана до 2026 года, по планам Миннацэкономики, к этому сроку уровень инвестиций в основной капитал должен достичь до 25,1% к ВВП, а приток иностранных инвестиций – $25,5 млрд.