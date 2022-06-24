27 европейских стран утвердили это на саммите в четверг
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Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС
фото Reuters

В четверг на саммите в Брюсселе 27 европейских стран утвердили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС, сообщает Русская служба ВВС.

Это самое быстрое решение в истории Евросоюза. Украина подала заявку о вступлении в ЕС в феврале, на прошлой неделе Еврокомиссия ее одобрила.

«На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательство работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС, и мы сделали это, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. - Сегодня мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это историческое событие»

Однако настоящий процесс интеграции начнется, когда война будет окончена. Статус кандидата – это первый официальный шаг для страны на пути вступления в ЕС, но многие европейские страны (Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия) имеют этот статус уже многие годы.

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