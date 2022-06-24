Безработных жителей Жанаозена, протестовавших в столице, оштрафовали

Накануне 19 безработных жителей Жанаозена, требующих трудоустройства в нефтегазовой отрасли, были задержаны в столице у здания министерства труда и социальной защиты населения. Их оштрафовали на 15 тысяч тенге по статье 443 КоАП («Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка»), передает радио «Азаттык».

«Мы ночевали перед министерством труда с 12 июня. Мы направили свои требования в Минтруда и Акорду. Но ответа пока нет. Мы рассчитывали, что Тамара Дуйсенова (министр труда и социальной защиты - В.) примет нас, но реакции не было. А сегодня утром собровцы скрутили нам руки и ноги и увезли», - сказал «Азаттыку» один из задержанных Ербол Утенов.

По словам Усенова, задержанных доставили в управление полиции Есильского района, где составили протоколы и выписали штраф. На видео, присланном «Азаттыку», видно, что женщина, представившаяся сотрудником акимата Есильского района, требует от протестующих разойтись, так как их действия «подпадают под несанкционированную акцию». В случае, если они будут оставаться, протестующим пригрозили принятием мер со стороны правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного департамента полиции не прокомментировали задержание безработных жанаозенцев. Находившиеся в столице депутаты жанаозенского городского маслихата Аскар Ногаев и Орынбасар Сеитов встретились с оштрафованными безработными и предложили им вернуться в Жанаозен.

В Жанаозене, моногороде в Мангистауской области, десятки местных жителей несколько недель ночуют перед городским акиматом, требуя трудоустройства в нефтегазовой отрасли. 12 июня часть безработных прибыла в столицу в надежде на переговоры с представителями министерства труда и социальной защиты населения.