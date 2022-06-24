На большей части республики пройдут кратковременные дожди
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45-градусная жара ожидается на юге Казахстана в выходные
фото Жанары Каримовой

25-27 июня на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди. Но жаркая погода сохранится, на юге страны ожидается 45-градусная жара, сообщает «Казгидромет».

«Глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики и принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, при этом жаркая погода сохранится: днем на западе +25+35°С, севере от +25+33°С, в центре от +30+37°С, на востоке +27+37°С, на юге очень сильная жара +40+45°С.

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