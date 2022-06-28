С начала года в Казахстане в полицию поступило более 68 тыс. сообщений о бытовом насилии

По данным министерства, с начала года в полицию поступило более 68 тыс. сообщений о семейно-бытовом насилии.

«Однако 63% жертв бытового насилия отказываются писать заявления на своих обидчиков», - говорится в сообщении.

В апреле в МВД сообщали, что с начала года более 2 700 женщин в Казахстане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направлены в кризисные центры. А всего за первый квартал полицейскими зарегистрировано 203 обращения по фактам бытового насилия, количество преступлений в этой сфере остается на уровне прошлого года.