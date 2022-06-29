В Казахстане резко выросло число заразившихся коронавирусом за сутки

На Алматы приходится 56 случаев, на столицу – 29. В Шымкенте зарегистрировано 7 случаев, в Карагандинской области – 6, в Жамбылской области – 4, в Акмолинской области – 2, в Атырауской области – 2, в Северо-Казахстанской области – 2, в Алматинской области – 1, в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 471 случай.

По данным Минздрава, за сутки также зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 238.

На 29 июня лечение продолжают получать 528 человек (480 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в лечатся 93 человека, на амбулаторном уровне – 435. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 4 пациента.