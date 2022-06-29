Количество коек для лечения больных с коронавирусом увеличили в Алматы

В Алматы количество коек для лечения коронавирусной инфекции увеличили до 135, говорится в пресс-релизе акимата, распространенном вечером в среду. В городе продолжает расти количество заболевших, большинство из них не были вакцинированы.

«С 16 по 28 июня в Алматы зарегистрировано 352 инфицированных коронавирусной инфекцией, 222 из них (63%) не были привиты. Всего с начала года в городе зарегистрировано 55 322 случая КВИ. Совместным приказом управления общественного здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы от 24 июня 2022 года количество коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом, увеличено до 135», – сообщили в акимате.

По состоянию на утро 29 июня 2022 года в инфекционных стационарах находятся 48 пациентов, среди них – 10 беременных женщин, которые также не были вакцинированы. На домашнем карантине 269 пациентов, почти 80% из них не получали вакцину.

«Среди инфицированных преобладает штамм "стелс-омикрон". Предположительно, данная мутация циркулирует на сегодня и вызывает прогрессирующий рост инфекции. Клиническая картина у заболевших характеризуется преимущественно легким течением с преобладанием катаральных явлений: повышение температуры тела, кашель, боль в горле, слабость и др», – говорится в сообщении.

В городе функционируют 96 пунктов вакцинации, можно пройти вакцинацию препаратами QazVac, VeroCell, Pfizer.