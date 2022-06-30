Теракты в Париже в 2015 году: главный обвиняемый приговорен к пожизненному заключению

В Париже завершился суд над обвиняемыми в подготовке и осуществлении теракта в ноябре 2015 года. Как сообщает Русская служба ВВС , все обвиняемые, кроме одного, были признаны виновными в терроризме, а единственный выживший участник нападения приговорен к пожизненному заключению.

Суд начался в сентябре 2021 года. Обвиняемыми по делу проходили 20 человек, в том числе единственный выживший непосредственный участник нападения Салах Абдеслам. Все остальные участники, включая главного организатора теракта, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции. Еще 13 человек обвиняли в подготовке теракта. Шестеро подсудимых по-прежнему находятся в бегах, их судили заочно.

В ходе судебного процесса было представлено более миллиона страниц доказательств, показания дали 2,5 тыс. истцов, в суде выступили 300 адвокатов. В итоге виновными в терроризме признали 19 человек, обвинение в отношении еще одного подсудимого не подтвердилось, он признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества. Салаху Абдесламу суд назначил пожизненное лишение свободы без права помилования. Другие обвиняемые получили от двух лет до пожизненного. Сообщник нападавших Мохаммед Абрини был приговорен к пожизненному заключению и должен будет провести за решеткой как минимум 22 года.

Субботним вечером 13 ноября 2015 года, когда шел матч между сборными Франции и Германии, а бары, кафе, рестораны и театры Парижа были полны посетителей, группа джихадистов, среди которых были и смертники, осуществила целую серию взрывов и нападений. Первый взрыв прогремел у футбольного стадиона «Стад де Франс», почти сразу после этого террористы открыли стрельбу в нескольких барах, кафе и ресторанах. Затем на стадионе произошло еще два взрыва, также был произведен подрыв на бульваре Вольтер, у концертного зала «Батаклан», где погибло больше всего людей – в тот вечер там был концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. Также вооруженный террорист открыл огонь по зрителям, застрелив и ранив более 100 человек. Всего в серии нападений погибло 130 человек, 350 получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя джихадисты из «Исламского государства», хотя с точностью связь между ИГ и нападавшими пока не установлена.