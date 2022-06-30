Число заболевших растет в регионах
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137 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции.

В Алматы зарегистрировано 77 случаев, в столице – 26, в Карагандинской области – 9,
в Шымкенте – 6, в Алматинской области – 5, в Акмолинской области – 4, в Атырауской области – 4, в Павлодарской области – 2, в Жамбылской области – 1, в Кызылординской области – 1, в Мангистауской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано 3 случая коронавирусной пневмонии.

На 30 июня лечение продолжают получать 627 человек (583 КВИ+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 человек, на амбулаторном уровне лечатся 528. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов.

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