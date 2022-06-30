Учесть в концепции развития финансового сектора меры по заблаговременному выявлению финпирамид поручил Токаев

Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета по реформам, где обсуждалась концепция развития финансового сектора, поручил учесть в ней меры, направленные на заблаговременное выявление финансовых пирамид, сообщается на сайте Акорды.

Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.

«Считаю необходимым учесть в рамках концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников», – поручил президент.

В целом Токаев одобрил представленные подходы, но акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.

«Данное направление – не просто “футуристический” взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям», – считает Токаев.

Другой актуальной задачей он назвал принятие конкретных мер по более активному кредитованию банками реального сектора экономики. Глава государства указал на ряд проблем в этой сфере и поручил финансовым регуляторам предложить конкретные решения. Кроме того, он назвал важной задачей перенаправить инструменты Нацбанка, правительства в сторону стимулирования перетока банковской ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.

Говоря о совершенствовании миграционной политики, президент аакцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала Казахстана.