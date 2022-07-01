На «Стелс-Омикрон» в Казахстане приходится 80% зарегистрированных случаев коронавируса – Минздрав

На «Стелс-Омикрон» в Казахстане приходится 80% зарегистрированных случаев коронавируса. Об этом сообщила в кулуарах Международного форума нейрохирургии министр здравоохранения Ажар Гиният.

«В нашей стране наблюдается распространение штамма “Омикрон”, который с конца прошлого года выявлен во всем мире. Широко распространен тип “Стелс” того же штамма “Омикрон”. Мы сами ежемесячно проводим генетические исследования. Мы об этом сообщаем. Результаты последних исследований свидетельствуют о распространенности вида “Омикрон-Стелс” в 80% зарегистрированных случаев», - цитирует министра агентство «Казинформ».

В Казахстане вновь выросла заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки в стране зарегистрировано 189 новых случаев заражения – максимальное значение с середины марта.