В министерстве экологии назвали причины гибели тюленей на Каспии

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов совместно с научным сообществом по визуальному осмотру и исследованию клыков обнаруженных мертвых тюленей на Каспии сделали общее заключение по их гибели, сообщает «Казинформ» . При этом точные причины гибели животных определить не удалось из-за того, что все они были в состоянии сильного разложения.

«Гибель тюленей была в результате истощения новорожденных щенков вследствие их выноса вместе со льдом в открытое море либо попадание их непосредственно в воду, в море. Как вы знаете, зима 2021-2022 годов в том регионе была достаточно теплая, что негативно сказалось на ледоставе и его жестком покрове, соответственно, при жизнедеятельности либо из-за достаточно сильных ветров наблюдался отрыв льдов и (тюлени – В.) вместе с щенками уносились в открытое море, и терялась связь самки с детенышами – в результате новорожденные щенки вследствие истощения погибали», - сообщил председатель комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов на пресс-конференции в пятницу.

Также обнаружены механические повреждения на скелетах тюленей, в том числе из-за попадания в незаконные орудия лова, рыболовные сети. Не исключается и то, что тюлени получали повреждения от винтов судов.

Жунусов подчеркнул, что «научное сообщество и государственные органы пришли к выводу, что те углубительные работы, которые проводятся в районе Кашагана, не могут быть причиной гибели тюленей».

Напомним, с начала года было обнаружено 219 мертвых тюленей. Все они находились на стадии сильного разложения, из-за чего, заявляли в министерстве, нет возможности провести токсикологические, гистологические и вирусологические исследования. В Минэкологии предположили, что гибель тюленей произошла в зимний период. А по результатам исследований экологи не нашли превышения вредных веществ в воде и воздухе.