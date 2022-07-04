Мирзагалиев доложил Токаеву о мерах по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева. Как сообщается на сайте Акорды, глава нацкомпании рассказал о реализации проектов КМГ, о проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области.

«Магзум Мирзагалиев отчитался о текущем состоянии и перспективах развития АО “Озенмунайгаз” и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области. По его словам, в целях решения вопросов социально-трудовых отношений, а также осуществления приема обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности дочерних организаций “КазМунайГаза” открыто представительство национальной компании в Актау. Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Мирзагалиев сообщил, что завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск которого ожидается в августе, рассказал о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена и о перспективах развития зарубежных активов компании.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.