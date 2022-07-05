На Алаколе произошел пожар, сгорело четыре базы отдыха

На побережье Алаколя произошел пожар – сгорело четыре базы отдыха, за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Пожар начался 4 июля в 23:20 на базе отдыха в Урджарском районе. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. По информации агентства «Казинформ», горели базы отдыха «Айгерим», «Жибек жолы», «Жумагазы», ​​«Керуен». Отдыхающие самостоятельно их покинули.

Совместными усилиями пожарных, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар был ликвидирован в 5:40 вторника.

«Предварительная площадь составила 3 000 кв. м. От огня пострадало 4 базы отдыха», - сообщили в ДЧС.

На месте пожара было задействовано 186 человек и 29 единиц техники местных исполнительных органов, ДЧС ВКО, департамента полиции, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области.

«Тушение усложнял ветер, достигающий до 10 метров в секунду. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. За медицинской помощью обратились семь человек, после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались», - проинформировали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.