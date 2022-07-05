Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна «Жибек Жолы» – Ускенбаев

Казахстан ждет официальной информации от турецкой стороны по судну «Жибек Жолы», которое находится в аренде у российской компании и на борту которого находится украинское зерно. В случае, если данная информация подтвердится, договор аренды будет расторгнут, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«Позиция казахстанской стороны – мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду есть ограничения, что оно не имеет права этим заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано», - заявил Ускенбаев.

Он отметил, что правовую оценку даст турецкая сторона, которая и задержала судно, они уже занимаются этим вопросом – кто является фрахтователем, кто отправлял груз, какие санкционные ограничения были и так далее. Казахстан же, подчеркнул министр, будет принимать решение, расторгать договор или нет, после завершения всех проверок.

Ранее сообщалось, что турецкие таможенники задержали в порту города Карасу судно «Жибек Жолы», принадлежащее казахстанской компании KTZ Express Shipping, но которое зафрахтовано ООО Green Line, базирующемуся в Санкт-Петербурге, и ходит под флагом России. Судно вывезло из захваченного российскими войсками Бердянска от 4,5 тыс. до 7 тыс. тонн зерна. В «Казахстан темир жолы» заявили, что грузовое судно «Жибек жолы», которое принадлежит одной из ее «дочек», сдано в аренду, и судовладелец имеет гарантии от Green Line, что российская компания на срок договора не попадает под какие-либо санкции. При этом в компании со ссылкой на Mangelbert OU утверждали, что перевозка зерна из Бердянска «осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны». В нацкомпании также отметили, что сделка по продаже зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, причем «продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки».

Украинское министерство иностранных дел заявило о вывозе зерна 1 июля. Генпрокуратура Украины обратилась в министерство юстиции Турции с просьбой задержать судно.