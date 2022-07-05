В стране усилят госконтроль за строительством жилья
Стандарт комплексной застройки городов разработали в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало проект документа «Стандарт комплексной застройки городов» и поправки в законодательство, предусматривающие усиление государственного контроля за строительством жилья и создание независимой государственной лабораторной службы, которая будет обследовать материалы и качество выполненных работ. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев.

«Для повышения качества жизни населения министерством, с участием государственных органов и научных экспертов, разработан и согласован проект методического документа “Стандарт комплексной застройки городов”. На сегодня проект утвержден и возможно его практическое применение при планировании застройки, с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры», - сообщил Ускенбаев.

Он отметил, что для усиления государственного контроля «в результате многочисленных жалоб разработаны поправки в законодательство», предусматривающие внедрение градостроительной экспертизы, которая позволит исключить некачественное планирование застройки территории. Также планируется внедрить плановый контроль объектов на всех этапах строительства и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию. Кроме того, будет создана независимая государственная лабораторная служба, которая займется проведением лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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