Дефицит спецвагонов для людей с особыми потребностями покроют в Казахстане до конца года

Казахстан планирует решить вопрос дефицита специализированных вагонов-купе для людей с особыми потребностями до конца года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«До конца 2022 года мы планируем полностью решить проблему дефицита специализированных вагонов. Перед нами стоит задача – довести количество специализированных вагонов-купе для перевозки лиц с инвалидностью с 98 до 122 единиц», - заявил Ускенбаев.

При этом, заверил министр, на сегодняшний день во всех поездах имеются инвалидные коляски и оказывается помощь при посадке и высадке маломобильных лиц. А все работники поездной бригады обучены и имеют опыт обслуживания маломобильных групп населения и лиц с ментальными расстройствами.

Что касается железнодорожных вокзалов, то, по заверениям министра, 136 зданий соответствуют требованиям по обслуживанию лиц с особыми потребностями, не соответствует только один железнодорожный вокзал, находящийся на балансе акимата Шымкента. В этой связи ведутся работы по передачи здания в доверительное управление без права выкупа на конкурсной основе с реконструкцией за счет победителя конкурса.