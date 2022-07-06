КТК просит отсрочку по приостановлению производства на 30 дней

«АО «КТК-Р направило в Приморский районный суд города Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи от 5 июля 2022 года по делу № 5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО «КТК-Р» до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление», — говорится в среду в сообщении КТК.

Такое ходатайство в компании объяснили тем, что «Каспийский трубопроводный консорциум» является предприятием непрерывного цикла. Немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку «технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность».

«Возможность наступления названных негативных последствий в случае немедленного приостановления деятельности позволяет АО «КТК-Р» ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления судьи Приморского районного суда г. Новороссийска от 5 июля 2022 года по делу № 5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО «КТК-Р» до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения направленной жалобы», - отметили в пресс-службе.

Напомним, постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска Краснодарского края Акционерному обществу «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» по части 4 статьи 14.1.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Причем, приостановка должна произойти немедленно. Вместе с тем в самом КТК ссылаются на нормы закона, по которым «не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса».