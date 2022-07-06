Соответствующее ходатайство направлено консорциумом в суд
КТК просит отсрочку по приостановлению производства на 30 дней
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Тамара Вааль, Власть

Временная остановка деятельности «Каспийского трубопроводного консорциума» может повлечь необратимые последствия для производственного процесса. Поэтому юристами акционерного общества направлено ходатайство приостановить исполнение постановление судьи Приморского районного суда города Новороссийска о прекращении деятельности компании на 30 дней.

«АО «КТК-Р направило в Приморский районный суд города Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи от 5 июля 2022 года по делу № 5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО «КТК-Р» до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление», — говорится в среду в сообщении КТК.

Такое ходатайство в компании объяснили тем, что «Каспийский трубопроводный консорциум» является предприятием непрерывного цикла. Немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку «технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность».

«Возможность наступления названных негативных последствий в случае немедленного приостановления деятельности позволяет АО «КТК-Р» ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления судьи Приморского районного суда г. Новороссийска от 5 июля 2022 года по делу № 5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО «КТК-Р» до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения направленной жалобы», - отметили в пресс-службе.

Напомним, постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска Краснодарского края Акционерному обществу «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» по части 4 статьи 14.1.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Причем, приостановка должна произойти немедленно. Вместе с тем в самом КТК ссылаются на нормы закона, по которым «не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса».

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