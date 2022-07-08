Выделенные на стабилизацию цен на продукты 39 млрд тенге использованы безрезультатно – антикоррпционная служба

Серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций, заявил на коллегии агентство по противодействию коррупции глава ведомства Олжас Бектенов. По его словам, зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК.

«Неплохие результаты дает прошлогодний комплексный анализ сферы субсидирования АПК. По его итогам Минсельхоз объединяет разрозненные системы, исключает платность услуг, оптимизирует виды субсидий. Предварительный прогноз экономии средств составит порядка 100 млрд тенге. В текущем году в таком же формате проанализировали сферы транспортного контроля, ГЧП, внедрения информсистем. Серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций», - рассказал Бектенов.

По его словам, это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости.

«Без видимого результата использовано 39 млрд тенге, выделенных для стабилизации цен на продукты. Кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль за исполнением обязательств отсутствует. По данным фактам зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК. Ущерб составил более 7 млрд тенге», - сообщил глава ведомства.

В целом, отметил Бектенов, в работе СПК не реализуется ключевой принцип – стимулировать развитие бизнеса и поддерживать сферы, не занятые частным сектором. Основная прибыль строится на получении процентов с депозитов и продаже имущества. В этой связи агентством внесены рекомендации по пересмотру их деятельности.