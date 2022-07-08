В антикоррупционной службе разработали алгоритм согласования следственных действий в отношении предпринимателей

Антикоррупционная служба продолжает работу по защите бизнеса. Как сообщил глава ведомства Олжас Бектенов, разработан алгоритм согласования следственных действийв отношении предпринимателей с центральным аппаратом, отслеживаются любые необоснованные вызовы предпринимателей в антикоррупционную службу и в целом процессуальные решения принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством.

«В соответствии с поручением главы государства внедряются защитные механизмы от незаконного вмешательства в бизнес, в том числе со стороны наших нерадивых сотрудников. Разработан алгоритм согласования с центральным аппаратом следственных действий, которые затрагивают предпринимателей. Начиная от регистрации в ЕРДР, заканчивая допросами и обысками. Могу заверить, что сейчас любой арест или наложение ограничений на имущество бизнесменов связано только с необходимостью обеспечения возврата похищенных бюджетных средств. Процессуальные решения принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством», - сказал Бектенов.

Он сообщил, что в 15% случаев в проведении следственных действий в отношении предпринимателей было отказано ввиду их необоснованности.

Помимо согласования следственных действий, онлайн отслеживаются любые необоснованные вызовы предпринимателей в здания антикоррупционной службы. В итоге, по его словам, количество предпринимателей, которых вызывают в здания антикора, уменьшилось в два раза.

«Наряду с этим при агентстве создана специальная рабочая группа с участием представителей НПП “Атамекен”. Ее основная задача – оперативное получение информации и коллегиальное рассмотрение вопросов по жалобам бизнеса на действия других государственных органов», - добавил Бектенов.

Кроме того, напомнил он, концептуальные меры заложены в утвержденной концепции, которая предусматривает формирование культуры честного бизнеса и мер по его стимулированию. То есть «для компаний, работающих по закону и поддерживающих внедрение у себя антикоррупционных стандартов, предусмотрены различные меры господдержки».

«С другой стороны, для компаний, использующих коррупционные схемы, прибегающих к подкупу чиновников, меры ответственности будут усилены. Такой нечестный бизнес нарушает принципы справедливой конкуренции. Предприниматели, работающие по закону, ставятся в заведомо проигрышное положение. Это надо жестко пресекать», - заявил глава ведомства.