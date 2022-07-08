Кульгинов прогнозирует, что население столицы к 2035 году вырастет в два раза

Акимат столицы вносит корректировки в генеральный план, так как население города, вероятно, вырастет к 2035 году в два раза. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил аким Алтай Кульгинов.

«Согласно генерального плана, который был утвержден первый после переезда столицы, планировалось, что в 2030 году количество населения будет 800 тысяч человек. В 2010 году генеральный план корректировался, прогнозировалось в 2030 году будет 1,2 миллиона человек. Но, как мы видим, этот показатель мы уже достигли, сейчас мы корректируем генеральный план», - сказал Кульгинов.

Он отметил, что, по прогнозам, к 2035 году население столицы, при соблюдении такой динамики роста, вырастет в два раза.

Численность населения столицы в 1,2 млн человек достигла в июне прошлого года. На 1 июня 2022 года население столицы составляет 1 262,3 тыс. человек.