Нехватка авиатоплива возникла из-за плановых работ на ПНХЗ

В комитете гражданской авиации МИИР прокомментировали ситуацию с нехваткой авиационного топлива. По данным ведомства, из-за планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе объем производства снизился на 20 тыс. тонн.

«В связи с проведением в июле планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), общий объем производства авиатоплива на внутреннем рынке на текущий месяц составил 43 тыс. тонн, что меньше среднемесячного производства на 20 тыс. тонн. В настоящее время наблюдается увеличение объемов потребления авиатоплива, что непосредственно связано с ростом основных показателей после постепенного восстановления полетов», - сообщили в комитете.

В мае и июне потребление авиатоплива возросло до 80 тыс. тонн в месяц, в июле и августе, с учетом сезонности потребление, ожидается на уровне 90 тыс. тонн в месяц.

В КГА напомнили, что всвязи с ежегодным сезонным проведением ремонтных работ на НПЗ и ограниченным производством авиационного топлива министерством индустрии и инфраструктурного развития неоднократно проводились совещания с авиакомпаниями и аэропортами для принятия мер по обеспечению долгосрочных контрактов на поставку импортного авиатоплива и подготовки резерва авиатоплива.

«С учетом запланированного в июле ремонта ПНХЗ 3 июня министерством совместно с министерством энергетики с участием авиапредприятий и ресурсодержателей проведено совещание, где отмечено что будет проведен ремонт ПНХЗ и указано о необходимости заблаговременно принять меры по бесперебойному обеспечению авиатопливом, в том числе проработать вопросы импорта авиатоплива с учетом необходимой потребности. В условиях ограниченного производства авиатоплива на внутреннем рынке, в целях недопущения срыва программы полетов авиакомпаний и отмены рейсов министерству энергетики рекомендовано объемы выработанного авиатоплива в июле в приоритетном порядке распределить между отечественными авиакомпаниями (Эйр Астана, СКАТ, Qazaq Air), выполняющими пассажирские перевозки», - говорится в сообщении.

В комитете гражданской авиации заверили, что угрозы по приостановке или отмены регулярных пассажирских рейсов нет, а основные объемы законтрактованного авиатоплива, в том числе импортного для аэропорта Алматы, находятся в пути.

Сегодня международный аэропорт Алматы сообщил, что приостановил заправку рейсов с технической посадкой из-за нехватки топлива.

В октябре прошлого года из-за ремонта на ПНХЗ также возник дефицит авиатоплива, авиакомпания Air Astana заявила об угрозе срыва авиаперевозок, однако КГА эту информацию опроверг. В Минэнерго заявляли, что отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка дизельным и авиатопливом из-за неэффективного планирования ремонтных работ. В этой связи было поручено разработать пятилетний план ремонтных работ НПЗ. В рамках этого плана должны перейти на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов. График ремонтов на пятилетний период уже разработан, он предусматривал перенос ремонта Шымкентского НПЗ и Павлодарского НХЗ на 2023 год.