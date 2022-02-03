Ремонт Шымкентского НПЗ и Павлодарского НХЗ планируется перенести на 2023 год

В Казахстане перейдут на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов. График ремонтов на пятилетний период уже разработан, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК в четверг. В рамках графика рассматривается вопрос переноса ремонта Шымкентского НПЗ и Павлодарского НХЗ на 2023 год, сообщает «Казинформ» .

Акчулаков сообщил, что проведен анализ текущего ремонтного цикла трех НПЗ – совокупное время остановок вторичных процессов переработки на ремонт достигает более 100 дней в год. В этой связи «разработан график ремонтов на пятилетний период, который позволит останавливать только один из трех заводов один раз в год». Это, по словам министра, позволит выровнять объем производства по годам».

По данным Минэнерго, текущие ремонты будут проводиться только по мере необходимости. Наиболее подготовленным заводом является ШНПЗ, поэтому рассматривается перенос текущего ремонта с 2022 на 2023 год по результатам оценки в середине года. Также планируется оптимизация сроков ремонта (сокращен срок текущего ремонта на ШНПЗ на 5 дней в 2022 году, перенесен капитальный ремонт на ТОО «ПНХЗ» на 2023 год).

«Мы рассматриваем расширение перерабатывающих мощностей на Шымкентском НПЗ», - добавил Акчулаков.

На сегодня действующая мощность завода составляет 6 млн тонн, при том, что при проектировании максимальная мощность предполагалась в 12 млн тонн.