Россия временно перекрыла газопровод «Северный поток»

«Газпром» в ночь на понедельник перекрыл газопровод «Северный поток» в Германию по дну Балтийского моря на десять дней на плановый ремонт, сообщает Русская служба ВВС . Но в Германии опасаются, что после планового ремонта Россия не возобновит его работу.

Три года назад «Газпром» ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года поставки сократились до 250 млн в сутки, в начале июля – до 140 млн, а в ближайшие десять дней Европе обещают всего 75 млн кубометров газа в сутки. Европа опасается, что сокращение поставок может привести к веерными отключениями и рецессии европейской экономики, поскольку при таких объемах поставок газа Европа не сможет пополнить подземные хранилища к октябрю-ноябрю, когда начинается зимний отопительный сезон. Сейчас они заполнены на 61%. Но если за оставшиеся три месяца не заполнить хранилища до 80%, цены резко вырастут до запретительных уровней, это приведет к тому, что люди перестанут топить, заводы остановятся, власти будут вынуждены национализировать энергоснабжение за счет налогоплательщиков, перейти к веерным отключениям и квотировать подачу света и тепла. По данным ВВС, если Россия полностью отключит газ, спад экономической активности в Германии может достичь 13%, пришли к выводу экономисты Prognos. Пострадают не только флагманская автомобильная промышленность, но и производство стекла, керамики и еды, а также сталелитейная и текстильная отрасли. Более 5 млн человек могут лишиться работы.

Европа собирается объявить о чрезвычайных мерах. Чрезвычайный план борьбы с энергетическим кризисом появится на этой неделе.

«Нужно готовиться к дальнейшим перебоям в поставках газа и даже к полному отключению со стороны России», - предупредила Европарламент на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробности плана пока не известны, но две главные идеи уже ясны: солидарность в распределении имеющихся запасов и текущих поставок и солидарное сокращение спроса: договориться о том, на чем экономить и кого отключать первым, если газа на всех все же не хватит.

Как напоминает Би-би-си, минувшей зимой сокращение поставок российского газа обернулось дефицитом в Европе и рекордным скачком цен сначала на газ, а затем и на все остальное. Полностью отказаться от российского газа Европа пока не может, так как в последние годы сознательно увеличивала закупки в расчете заменить уголь и непопулярную в Германии атомную энергетику более чистым топливом ради борьбы с изменением климата. Единственная реальная альтернатива – сжиженный природный газ (СПГ), который привозят по морю в танкерах из США и Катара, однако предложение ограничено. По оценкам Bloomberg Intelligence, Европа сможет удвоить импорт СПГ к 2026 году и покрыть 40% своих потребностей, однако этого все равно не хватит. Аналитики считают, что если сократить потребление газа в ближайшие десять месяцев на 15% по сравнению со средним показателем 2019-2021 годов, то Европа сможет обойтись без «Газпрома». Однако если некоторым странам (в основном на западе и юге) не придется экономить вовсе, тогда другим (в основном на востоке и севере) придется урезать спрос до 50%. Этот дисбаланс и требует общеевропейского подхода к проблеме.

«Газпром» заявляет, что плановому ремонту турбин газокомпрессорных станций мешают санкции, поэтому сокращаются поставки.

В Германии уже готовятся к кризису, объявив второй уровень энергетической опасности.

«Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам», - заявил 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет DW.

Издание отмечает, что различные российские регуляторы периодически обнаруживают некие неполадки, нарушения или некачественную пищевую продукцию как раз в те моменты, когда это политически особенно выгодно Кремлю. Самый свежий пример -решение районного суда на месяц остановить экспорт нефти из Казахстана в ЕС с терминала в Новороссийске, поскольку Ространснадзор выявил там нарушения в инструкциях по ликвидации аварийных разливов нефти.

В Берлине считают, что еще одна цель полного отключения «Северного потока» могла бы состоять в попытке принудить ФРГ и в целом ЕС выдать разрешение на эксплуатацию другого российского газопровода на Балтике – «Северного потока – 2».