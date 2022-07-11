454 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 454 новых случая коронавирусной инфекции.

В Алматы выявлено 200 случаев, в столице – 118, в Алматинской области – 30, в Шымкенте – 23, в Жамбылской области – 17, в Атырауской области – 16, в Кызылординской области – 12, в Карагандинской области – 11, в Акмолинской области – 7, в Павлодарской области – 5, в Восточно-Казахстанской, в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях – по 3 случая, в Мангистауской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 1.

Не выявлено новых случаев только в Актюбинской области.

Всего в стране подтверждено 1 309 888 случаев.

По данным Минздрава, за сутки также зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии.

Летальных случаев не зафиксировано.

На 11 июля лечение продолжают получать 2 837 человек (2 777 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находятся 291 человек, на амбулаторном уровне лечатся 2 546 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов.