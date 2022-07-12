Инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан
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Экс-главу столичной строительной компании, находившегося 12 лет в розыске, задержали в Москве
фото Айсулу Тойшибековой

Антикоррупционная служба сообщила о задержании казахстанца, находившегося 12 лет в розыске по подозрению в совершении коррупционного преступления. Болат Алтынбеков возглавлял строительную компанию в столице.

«Столичным департаментом антикоррупционной службы с 2010 года осуществлялся международный розыск Болата Алтынбекова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества, правоохранительными органами Российской Федерации совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Республики Казахстан Алтынбеков задержан в г. Москва и заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы скрыться от следственных органов, он изменил свою фамилию с Алтынбеков на Алшер.

Инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан.

Болат Алтынбеков возглавлял компанию «Астана Трейд Интернешнл», которая занималась строительством жилых комплексов «Золотой», «Сезам», «Фортуна», «Каминный», «Эдем-Палас», «Олимп-Палас».

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