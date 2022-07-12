В России подтвержден первый случай оспы обезьян

В пресс-службе Роспотребнадзора агентству ТАСС сообщили о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России. Уточняется, что пациент вернулся в страну из поездки по Европе.

Заболевший пожаловался на сыпь, сообщается, что болезнь протекает в легкой форме.

Оспа обезьян уже обнаружена в более чем 50 странах, которые не являются эндемичными для данного заболевания. На сайте Всемирной организации здравоохранения говорится о том, что клинические проявления оспы обезьян включают лихорадку, высыпания и увеличение лимфатических узлов и могут привести к ряду медицинских осложнений. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от двух до четырех недель. Иногда болезнь протекает в более тяжелой форме. За последнее время летальным исходом заканчивалось примерно 3–6% случаев заражения», — говорит ВОЗ.

Две недели назад прошло совещание Всемирной Организации Здравоохранения, где ожидалось, что оспе обезьян могут дать статус Global Emergency — это чрезвычайное происшествие в сфере общественного здравоохранения, несущее глобальный характер, однако этого не произошло.

Недавно мы записали подкаст с вирусологом Асель Мусабековой, которая рассказала об этом заболевании. В Казахстане официально не зарегистрировано ни одного случая оспы обезьян.